В Совфеде предложили лучше защищать персональные данные россиян

Сейчас в интернете существует множество сервисов, на которых можно приобрести из различных баз данных персональную информацию о россиянах, это приводит к увеличению количества злоумышленников, которые занимаются мошенничеством, кибербуллингом, заочным оформлением кредитов и многим другим, заявила первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. В беседе с «Парламентской газетой» она рассказала о законопроекте, который предлагает внести ряд изменений в Федеральный закон «О персональных данных»

Предлагается ввести обязанность операторов персональных данных незамедлительно информировать уполномоченные органы власти об инцидентах с базами данных. Также предлагается обязать их обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России, — пояснила Рукавишникова.

Она уточнила, что согласно новой законодательной инициативе, операторы больше не смогут отказать россиян в предоставлении своих услуг, если те не захотят предоставить свои персональные данные, в том числе биометрические. Рукавишникова уточнила, что речь идёт о тех случаях, при которых предоставление персональных данных не является обязательным.

Ранее стало известно, что мошенники используют четыре основных способа узнать персональные данные будущих возможных жертв. Чаще всего они получают имена и телефоны россиян из «брешей» в безопасности компаний или от информаторов в них, из социальных сетей или через мошеннические сайты.