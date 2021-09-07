В Совфеде высказались за принудительную кастрацию педофилов

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский предложил подвергать педофилов принудительной химической кастрации и ввести пожизненное заключение без права на обжалование за тяжкие преступления, совершённые против детей. Об этом он заявил РИА Новости, комментируя изнасилование и убийство двух девочек в Кемеровской области.

Если листать в Интернете региональную повестку о преступлениях против детей, становится просто страшно, — признался Рязанский.

Сенатор вспомнил случай, когда «народный гнев» достиг предела и толпа растерзала педофила, изнасиловавшего несовершеннолетнего. Рязанский заявил, что за тяжкие преступления против детей необходимо вводить самые жёсткие наказания, подчеркнув, что эта тема уже неоднократно поднималась на заседаниях парламента.

Ранее в Кемеровской области пропали две маленькие девочки: Настя Феслер и Ульяна Дегтярь. Впоследствии выяснилось, что их изнасиловал и убил ранее судимый за схожее преступление Виктор Пестерников, он уже сознался в содеянном.