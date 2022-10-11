В Совфеде предложили давать бронь от мобилизации новой категории россиян Сенатор Ковитиди предложила давать бронь актерам, занятым в общественно значимых проектах

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Ольга Ковитиди

Тем актерам, которые были заняты в общественно значимых фильмах и спектаклях на момент объявления частичной мобилизации и продолжают исполнять эти роли сейчас, можно было бы предоставлять бронь от призыва. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Она напомнила, что во время Великой Отечественной войны были сняты такие культовые картины, как «Жди меня», «В шесть часов вечера после войны», «Два бойца», «Небесный тихоход» и другие. По мнению члена Совета Федерации, работа задействованных в этих фильмах артистов была «не менее важна, чем подвиг солдат на передовой, так как эти картины поднимали дух наших бойцов».

Фото: Из личного архива Ольга Ковитиди

Кинофильмы и спектакли должны нести людям столь необходимую им идеологическую составляющую. Поэтому для актеров, которые на момент частичной мобилизации были заняты в действительно общественно значимых проектах и продолжают исполнять эти роли сейчас, я думаю, возможно рассмотреть вопрос получения брони, — считает Ольга Ковитиди.

Ранее народный художник РФ Никас Сафронов усомнился в необходимости призыва российских певцов и актеров в рамках объявленной частичной мобилизации. По его словам, большинство артистов склонны к паникерству, «не служили, никогда не видели ружья и падают в обморок при виде крови». Он отметил, что имеет опыт службы в ракетных войсках и в случае получения повестки «не будет искать лазейки», а отправится фронт.

Готовность влиться в ряды Вооруженных сил РФ в случае призыва выразил и юморист, пародист Николай Лукинский. Звезда «Аншлага» назвал службу «святой обязанностью».

Актер театра и кино, телеведущий Егор Бероев также заверил NEWS.ru, что в случае получения повестки не будет уклоняться от частичной мобилизации, а согласится отправиться на фронт. Он добавил, что в настоящее время его друзья, которые служат в рядах ВДВ, находятся в зоне проведения специальной военной операции на Украине.