В Совфеде предложили блокировать соцсети за призывы на незаконные митинги

https://static.news.ru/photo/60312c56-66c5-11eb-ba36-96000091f725_660.jpg Фото: Christoph Dernbach/dpa

Комиссия Совета Федерации по информационной политике предложила принять закон, предусматривающий возможность блокировки в России социальных сетей, где содержатся призывы к участию в несанкционированных демонстрациях.

Временная комиссия считает необходимым усовершенствовать российское законодательство с целью предотвращения использования социальных сетей для мобилизации граждан на противоправные действия. Временная комиссия считает также необходимым ввести систему наказаний за указанные выше нарушения — от штрафов в Кодекс об административных правонарушениях до временной или постоянной блокировки интернет-платформ как таковых, — цитирует ТАСС заявление комиссии.

Отмечается, что в последние недели для агитации россиян к участию в протестных акциях и демонстрациях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, не одобренных российскими властями, активно использовались такие соцсети как Facebook, Twitter, Telegram, TikTok и Instagram. На этих онлайн-сервисах появлялись призывы к участию в небезопасных для здоровья акциях и распространялась недостоверная общественно значимая информация, отмечается в сообщении.

В России с начала года прошли несколько митингов в поддержку Алексея Навального до и во время суда над оппозиционером. На них не обошлось без столкновений с полицией. По данным «ОВД-Инфо», число задержанных превышает 4,5 тыс. человек.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил изменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии. Оппозиционер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, поскольку из указанного срока вычтется период его домашнего ареста.

Ранее NEWS.ru писал, что согласно поправкам, внесённым в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», следить за соблюдением нового требования должны модераторы социальных сетей. Администрация интернет-площадок для общения должна будет выявлять нецензурную брань и удалять соответствующий контент и комментарии пользователей. Также соцсети должны будут выявлять и удалять сообщения, содержащие призывы к участию в несогласованных митингах и протестах, оскорбление государства, государственных символов и чиновников. Спорные ситуации соцсети будут обязаны решать через обращение в Роскомнадзор.