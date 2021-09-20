В Совфеде подсчитали объёмы соцвыплат на поддержку семей с детьми

В Совете Федерации подсчитали объёмы выплат в 2021 году на поддержку семей с детьми. Как пишет «Парламентская газета», мониторинг проводится в рамках подготовки к рассмотрению проекта бюджета на будущий год.

Как сообщила заместитель председателя Совфед Галина Карелова, по данным на середину сентября, в России выдано 727 тысяч сертификатов на маткапитал, на эти цели было перечислено 254 млрд рублей. Ещё 52 млрд рублей выделено на выплаты двум миллионам семей с детьми до трёх лет.

Также, по её словам, пособия начислили трём миллионам детей в возрасте от 3 до 7 лет. Кроме того, пособие по беременности и родам было выдано 93 тысячам женщин, вставших на учёт в ранние сроки.

Карелова подчеркнула, что социальная поддержка граждан требует огромных финансовых ресурсов.

Главными принципами назначения мер поддержки являются адресность и эффективность выплат. Постепенно государство формирует единую целостную систему социальной поддержки граждан, которой охвачены все нуждающиеся в помощи, — сказала сенатор.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что в стране необходимо расширять меры социальной поддержки семей с детьми, в особенности малообеспеченных. Для таких семей, по её мнению, нужно расширять возрастные рамки детских пособий, продлевая поддержку.