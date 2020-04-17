В Совфеде подготовят поправку об ужесточении наказания за киберпреступления

Комитеты палаты Совета Федерации по обороне и безопасности, а также по конституционному законодательству и госстроительству подготовят поправки в УК РФ по ужесточению наказания за киберпреступления. Соответствующее указание дала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Она приняла предложение, высказанное на заседании палаты первым запмредом комитета Совета по обороне и безопасности Владимиром Кожиновым. Он заявил о необходимости ужесточения ответственности для киберпреступников, которые «активизировались во время пандемии».
Тема, безусловно, актуальная, своевременная. Принимается, — приводит слова Матвиенко с заседания ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что жители РФ начали получать на мобильные телефоны от киберпреступников фальшивые сообщения о необходимости заплатить штраф за нарушение режима самоизоляции, введённого в стране из-за коронавируса.