В Совфеде поддержали выдачу электронных свидетельств о рождении

https://static.news.ru/photo/2555220a-eb86-11ea-9fb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство здравоохранения РФ разработало проект приказа, позволяющего получать свидетельство о рождении ребёнка в электронном виде. Глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко считает, что это предложение соответствует процессу цифровизации.

У нас появляется всё больше документов в электронном виде, например свидетельства на недвижимое имущество, электронные визы. Сейчас идёт перевод на электронные трудовые книжки, — цитирует «Парламентская газета» Святенко.

Она подчеркнула, что в России процесс цифровизации проходит постепенно, и граждане, желающие пользоваться бумажными носителями, могут это делать в переходный период.

По её словам, Минздрав также предлагает выдавать в электронном виде медицинские справки и свидетельства о смерти. Кроме того, в России планируется переход на электронные удостоверения личности. Оформление бумажных удостоверений планировалось прекратить с 2022 года, а пилотный проект по выдаче цифровых паспортов должен был стартовать в Москве уже этим летом. Однако, по словам главы Минкомсвязи Максута Шадаева, кабмин ещё не выбрал сценарий перехода, скорее всего, будет использоваться технология, отработанная в рамках цифровых пропусков.

При этом первый зампред Комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский считает, что о введении цифровых паспортов говорить ещё рано.

Сначала нужно оцифровать все основные параметры, которые нужны человеку по жизни: трудовую книжку, пенсионное свидетельство, медицинские страховки, право на социальные пособия. И пока не будет надёжно работающей системы, параллельно с электронными документами должны быть их бумажные аналоги, — заявил изданию сенатор.

Как писал NEWS.ru, Минздрав предлагает оформлять свидетельства о рождении ребёнка в электронном виде. Документ будет автоматически поступать в личные кабинеты родителей и в органы ЗАГС. Он, как и его бумажный аналог, полагается детям, появившимся на свет не ранее 22 недель и с массой тела от 500 граммов. В пояснительной записке к проекту приказа говорится, что возможность формирования медицинских свидетельств о рождении в электронной форме позволит осуществить передачу этих документов из медучреждений в органы записи актов гражданского состояния для регистрации новорождённых без личного визита гражданина.

В настоящее время получить свидетельство о рождении в России можно исключительно в печатном виде.