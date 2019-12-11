https://static.news.ru/photo/92634d2c-1b61-11ea-ac25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал палате одобрить закон о введении штрафов до 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах. Закон должен вступить в силу 1 февраля 2020 года.

Согласно закону, первое нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента повлечёт за собой штрафы для граждан в 10 тыс. рублей, для должностных лиц — 50 тыс. рублей, для юридических — 500 тыс. рублей. Максимальная ответственность за грубые нарушения (более двух раз в течение года) для граждан достигнет 100 тыс. рублей, для должностных лиц — до 200 тыс. рублей, для юридических — до 5 млн рублей, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать физических лиц «иностранными агентами». Для получения такого статуса человек должен распространять сообщения «СМИ-иноагентов» или участвовать в их создании и одновременно получать деньги от иностранцев. Новые правила будут распространяться как на россиян, так и на граждан других стран.