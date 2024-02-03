В Совфеде ответили на слова президента Польши об исторически русском Крыме Сенатор Цеков: даже русофоб Дуда заговорил об исторически русском Крыме

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Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда в силу образованности прекрасно знает, что Крым — исторически русская земля, но из-за ненависти к Москве, как и остальные западные политики, на эту тему может только «проговориться», рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, Дуда также в курсе, что именно НАТО спровоцировала конфликт на Украине.

Дуда — образованный политик, понимает, что Крым — исключительно и исторически российская земля. Прекрасно понимает, что на Украине живут русские, что за Крым веками сражались и погибали русские. Они это прекрасно знают. Но не говорят вслух из-за ненависти к России, желания ее уничтожить, как это получилось с СССР. Они выбрали страну-предателя — Украину, которая начала конфликт с нами, — добавил Цеков.

Дуда ранее заявил, что Киев не сможет вернуть Крым. По его словам, история четко дает понять, что полуостров «находился в руках России большую часть времени». При этом польский лидер выразил надежду на то, что Украина сможет вернуть под свой контроль Донецк и Луганск.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма. Его цель — подготовить «почву для деоккупации полуострова». Закон предусматривает «декоммунизацию Крыма», новые районные деления, создание военных и военно-гражданских администраций.

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал безумием украинский закон об административно-территориальном делении Крыма. Иначе, чем как на элементы сумасшедшего дома, на это смотреть нельзя, считает он.