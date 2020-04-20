В Совфеде ответили на идею АСИ о выплате пособий трудовым мигрантам

https://static.news.ru/photo/a693b804-82f9-11ea-8ee5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поправки в законодательство о выплате трудовым мигрантам пособий по безработице принимать не нужно. Кабмин РФ может самостоятельно решать такие вопросы. Об этом заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Он пояснил, что кабмин располагает резервным фондом для оказания помощи иностранцам.

Сенатор также отметил, что мигранты, работающие по официальному договору, могут решить вопрос о получении пособия через своё непосредственное руководство. Что касается тех, с кем работодатели не заключили официального соглашения, то они могут обратиться в посольства своих стран или ассоциации мигрантов. Оттуда информация о них будет передана правительству России.

Рязанский поддержал инициативу АСИ. По его словам, если не оказать материальную поддержку мигрантам, это может спровоцировать рост незаконных действий с их стороны, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что идею АСИ назвал своевременной профессор Государственного университета управления, почётный работник миграционной службы Владимир Волох. Он отметил, что выплата пособий по безработице может стать хорошей поддержкой иностранным работникам, лишившимся заработка из-за пандемии.