В Совфеде отреагировали на слова экс-спикера ВСУ о «русских нелюдях» Сенатор Цеков об экс-спикере ВСУ: такие люди несут большую угрозу человечеству

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все заявления бывшего официального представителя ВСУ трансгендера Сары Эштон-Чирилло о «русских нелюдях» — это полнейшая чушь, такие личности несут большую угрозу человечеству, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, опасность таких людей состоит в том, что они поддерживают нацизм и при этом транслируют позицию руководства своей страны.

Все ее заявления о «русских нелюдях» — это полнейшая чушь. И самую большую угрозу человечеству несет не Россия, а такие личности, которые поддерживающие нацизм и при этом транслируют свое руководство, — сказал Цеков.

Он отметил, что большим грехом Эштон-Чирилло являются гордыня и мания величия. Таким же грехом, по его мнению, обладают и американские власти, которые считают, что они в праве давать оценку о других государствах и что их мнение — незыблемая истина. Сенатор добавил, что своими высказываниями Эштон-Чирилло унижает свою собственную страну, отказывается от своих корней и своей истории. Цеков также указал на то, что никто не мешает высказываться против России, однако таких людей, как Такер Карлсон, желающих осветить мнение россиян о конфликте на Украине, в Америке увольняют.

Ранее Сара Эштон-Чирилло посчитала русских людьми, «которые хотят быть рабами». В разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко, она назвала русских врагами человечества.