В Совфеде одобрили расширение полномочий полицейских

Совет Федерации на пленарном заседании 15 декабря одобрил закон о расширении полномочий полиции, передаёт РИА Новости. Документ даёт полицейским право проникать в помещения и на земельные участки, а также перечисляет основания, по которым силовики могут вскрывать автомобили граждан. 8 декабря закон в третьем чтении был принят Госдумой.

Согласно закону, сотрудники МВД получают право проникать в жилые и иные помещения, а также на земельные участки и территории для задержания, оцеплять здания и территории.

Кроме того, полицейским разрешается вскрывать машины, если это необходимо для спасения жизни, обеспечения безопасности гражданина или общественной безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта или задержании подозреваемых и обвиняемых. Силовики вправе требовать от гражданина при обращении назвать фамилию, имя и отчество.

При этом из текста документа исключили положения, освобождавшие полицейских от ответственности при исполнении и разрешавшие открывать огонь при простой попытке нарушителя приблизиться.

Что касается досмотра вещей, транспортных средств и личного досмотра, его разрешено проводить при подозрении о наличии у граждан оружия, боеприпасов, патронов, взрывчатки, наркотиков и других опасных веществ, а также предметов хищения.

Мнения экспертов по поводу расширения полномочий полиции разделились. Так, член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что нововведения обусловлены правоприменительной практикой и направлены на обеспечение безопасности россиян. В свою очередь федеральный судья в отставке и профессор Высшей школы экономики Сергей Пашин уверен, что после вступления закона в силу россияне могут столкнуться с «беспределом» со стороны недобросовестных силовиков.