В Совфеде одобрили расширение полномочий полицейских

Совет Федерации на пленарном заседании 15 декабря одобрил закон о расширении полномочий полиции, передаёт РИА Новости. Документ даёт полицейским право проникать в помещения и на земельные участки, а также перечисляет основания, по которым силовики могут вскрывать автомобили граждан. 8 декабря закон в третьем чтении был принят Госдумой.
Согласно закону, сотрудники МВД
Кроме того, полицейским разрешается вскрывать машины, если это необходимо для спасения жизни, обеспечения безопасности гражданина или общественной безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта или задержании подозреваемых и обвиняемых. Силовики вправе требовать от гражданина при обращении назвать фамилию, имя и отчество.
При этом из текста документа исключили положения, освобождавшие полицейских от ответственности при исполнении и разрешавшие открывать огонь при простой попытке нарушителя приблизиться.
Что касается досмотра вещей, транспортных средств и личного досмотра, его разрешено проводить при подозрении о наличии у граждан оружия, боеприпасов, патронов, взрывчатки, наркотиков и других опасных веществ, а также предметов хищения.
Мнения экспертов по поводу расширения полномочий полиции разделились. Так, член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что нововведения обусловлены правоприменительной практикой и направлены на обеспечение безопасности россиян. В свою очередь федеральный судья в отставке и профессор Высшей школы экономики Сергей Пашин уверен, что после вступления закона в силу россияне могут столкнуться с «беспределом» со стороны недобросовестных силовиков.