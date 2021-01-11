В Совфеде оценили законопроект о дополнительной индексации пенсий

https://static.news.ru/photo/c21c2524-54af-11eb-9138-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Законопроект о возможности индексировать страховые и социальные пенсии юольше одного раза в год уточняет действующее законодательство в рамках поправок к Конституции РФ, заявил первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

По его словам, соответствующая инициатива не обязывает, а предоставляет право рассматривать вопросы индексации пенсии в соответствии с нормами конституции.

Такая законодательная инициатива уточняет нормы действующего законодательства в рамках уже новых требований конституции, — отметил он.

Рязанский считает, что законопроект имеет право на то, чтобы законодатели его обсуждали, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года. Речь идёт о социальных и страховых пенсиях, а также о фиксированной выплате к страховой пенсии. Проектом предлагается индексацию социальных пенсий ежегодно проводить с 1 апреля и дополнительно — с 1 июля. Но только в том случае, если за прошлый год инфляция превысит темпы роста прожиточного минимума пенсионера.