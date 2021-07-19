В Совфеде оценили идею выплаты пособий пенсионерам за прививки

Предложение выплачивать пенсионерам пособия за вакцинацию от COVID-19 не может быть осуществлено на федеральном уровне. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

По словам сенатора, реализовать данную меру нельзя из-за серьёзных средств, которые невозможно оперативно и быстро достать.

Это потребует огромных денег из бюджета страны, порядка 400 млрд рублей. Вряд ли сейчас министр выйдет с такой инициативой, потому что для этого нужно либо специальное решение правительства, либо отдельный целевой указ президента, — пояснил Рязанский.

Он добавил, что в этом случае пенсионеры могут рассчитывать на региональную поддержку местных властей субъектов РФ. Также, по его словам, помимо денежной мотивации необходимо проводить и разъяснительную работу.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил главе Минтруда Антону Котякову предложение выплачивать пенсионерам пособие за прохождение процедуры вакцинации от коронавируса. Он отметил, что в регионах власти для пожилых граждан пытаются создать материальные стимулы к вакцинации, однако пока нет единого федерального решения по данному вопросу.