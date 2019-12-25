https://static.news.ru/photo/6ab17066-270e-11ea-8131-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский оценил предложение ввести «новогодний капитал» для социально незащищённых категорий граждан.

По его словам, разработка такого проекта требует серьёзных обоснований, поэтому не стоит просто так обнадёживать пенсионеров.

Каждому захочется получить новогодний подарок, но для того, чтобы это сделать, потребуются миллиарды рублей. Это объективная картина. Мы не фантазёры, мы должны серьёзно относиться к таким предложениям, — подчеркнул он.

Рязанский отметил, что если ввести «новогодний капитал», например, за счёт пенсий, то их размер уменьшится.

Очень хочется, чтобы пенсионеры получали подарки, но пусть региональные и федеральные власти, где это возможно, создадут новогоднее настроение в виде представлений, приглашений на вечера отдыха, это всё можно сделать, — заявил депутат.

К обсуждению инициативы нужно подойти очень серьёзно, в ином случае, считает депутат, это будет «в чистом виде популизм», передаёт «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что зампредседателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать «новогодний капитал» для пожилых людей, чтобы те смогли достойно отмечать Новый год. Он подчеркнул, что одинокие пенсионеры имеют право на то, чтобы купить продукты на праздничный стол и украсить квартиру или дом без ущерба для своего дома.