В Совфеде объяснили, как Байден разбил надежды Украины на членство в НАТО Сенатор Пушков: заявление США о членстве Украины в НАТО стало ударом для Киева

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Джо Байден

Заявление президента США Джо Байдена о членстве Украины в НАТО стало ударом по надеждам Киева, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что если нынешний американский лидер не поддерживает такую идею, то кандидат в президенты США Дональд Трамп не поддержит «и подавно».

Скорее всего, похоронит, — подчеркнул Пушков.

Джо Байден в интервью журналу Time заявил, что мир на Украине будет означать членство страны в Североатлантическом альянсе. По словам главы Белого дома, мир должен выглядеть так, чтобы Россия никогда не подчинила себе Украину.

В Германии ранее заявили о подготовке Западом предлога для размещения войск на Украине. Депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен подчеркнула, что страны НАТО могут отправить на украинскую территорию немецкие или другие вооружения, которые способны наносить удары по России.

Парламентарий сравнила ситуацию со сценарием, похожим на начало войны во Вьетнаме. До вступления Соединенных Штатов в войну в стране уже находились 15 тысяч американских советников. По словам парламентария, армия США была введена на вьетнамскую территорию также и для защиты этих советников.