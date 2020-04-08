В Совфеде назвали своевременными дополнительные выплаты врачам

Объявленные президентом Владимиром Путиным меры финансовой поддержки врачей, которые работают с заражёнными коронавирусом пациентами, являются своевременными и заслуженными. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Он назвал напряжённый труд медиков, задействованных в борьбе с эпидемией COVID-19, тяжёлым испытанием, которое должно быть оценено по достоинству.
Этот шаг важен для наших медиков, которые сейчас в очень сложных условиях находятся. <...> Они либо на рабочих местах, либо в специальных организованных местах фактически живут и работают в непрерывном режиме, — сказал Рязанский NEWS.ru.
Материальная поддержка важна, однако ещё важнее — моральный фактор поддержки со стороны руководства страны, подчеркнул сенатор.
Он также выразил уверенность, что не только сейчас, но и в перспективе в России будет усилено финансирование здравоохранения. Это, по его словам, может способствовать коренному перелому в экономике страны в целом.
Нефтяники, энергетики, авиация — это всё хорошо и нужно. Но мы оказываемся в сложной ситуации, если мы не обеспечиваем самую главную основу жизни — здравоохранение, — отметил Рязанский.
Ранее Путин объявил, что врачи, которые работают с заражёнными коронавирусом, будут получать дополнительные выплаты. Они начнутся в апреле и сохранятся как минимум до конца июня. Как писал NEWS.ru, государство уже выделило регионам 10 млрд рублей из федерального бюджета.
Предполагается, что врачи получат по 80 тысяч рублей, фельдшеры, медсёстры и сотрудники скорой помощи — по 50 тысяч, младший медперсонал — по 25 тысяч. Помимо этого, врачам будут положены повышенные соцгарантии, приравненные к льготам для военнослужащих.
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