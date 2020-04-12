В Совфеде назвали сроки принятия поправок по потребкредитам

Поправки в закон о потребительских кредитах могут быть приняты обеими палатами российского парламента уже на следующей неделе. Об этом заявил сообщил зампред Совета Федерации Николай Журавлёв.
Нововведения предусматривают ограничение штрафов и пени по кредиту 20% от его суммы. Кроме того, поправки ужесточают расчёт полной стоимости кредита и запрещают заключать договор страхования на весь срок займа, если он превышает один год.
Помимо этого, в проекте поправок содержатся дополнительные ограничения на навязывание заёмщикам дополнительных услуг,
Инициатива внесения поправок в закон о потребкредитах принадлежит правительству. В кабмине пояснили, что они призваны усилить защиту интересов граждан и повысить доверие между кредиторами и заёмщиками.
Ранее NEWS.ru писал, что в ЦБ РФ предсказали рост количества проблемных кредитов из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса. При этом предположили, что ситуацию могут несколько смягчить кредитные каникулы.
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