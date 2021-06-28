В Совфеде назвали инициаторов антипрививочной кампании в России
Сергей Попов
Сергей Попов
13:14, 28 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Антипрививочная кампания в соцсетях инициирована Западом, а её целью является создание в России социальной напряжённости перед выборами в Госдуму. Такого мнения придерживается сенатор Владимир Джабаров, сообщает РИА Новости.
Обратите внимание, как активизировалась антипрививочная кампания, пугают различными последствиями в соцсетях <...>. Самое главное — это идёт с Запада, где привились уже сотни миллионов, — цитирует его агентство.
Политик считает, что таким образом инициаторы этой кампании хотят настроить россиян против действующей власти и создать напряжённость в обществе перед выборами в парламент.
Ранее бывший детский омбудсмен Павел Астахов напомнил противникам прививок и COVID-диссидентам об уголовной ответственности. Он также призвал проводить среди россиян разъяснительно-просветительскую работу.
Вирусолог профессор НИЦ им. Гамалеи Анатолий Альтштейн, в свою очередь, заявил, что власти должны оказывать давление на антипрививочников, которые сами не прививаются и агитируют отказываться от вакцин других людей. Он подчеркнул, что без массовой вакцинации пандемию победить невозможно.