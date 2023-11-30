В Совфеде назвали главное отличие Киссинджера от его преемников Сенатор Цеков: Киссинджер всегда учитывал интересы СССР

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Генри Киссинджер

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер всегда стремился занимать объективную позицию, выгодную прежде всего для Вашингтона, но при этом учитывал интересы СССР и позднее России, заявил в беседе с NEWS.ru член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По словам сенатора, Киссинджер действовал в интересах и США, и международного сообщества в целом.

Из всех госсекретарей США, которые промелькнули перед нашими глазами лет за 50, Киссинджер запомнился больше всего. Он запомнился тем, что стремился занимать объективную позицию, выгодную прежде всего для США, но при этом учитывал интересы СССР и позднее России. По сравнению с последующими это был государственный человек. Киссинджер действовал и в интересах страны, и международного сообщества в целом, — отметил Цеков.

Киссинджер скончался 30 ноября в возрасте 100 лет. Он занимал пост госсекретаря США с 1973 по 1977 год. Именно он стал инициатором и исполнителем политики разрядки в отношениях США и СССР, а также организовал начало отношений Вашингтона с Пекином.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал Киссинджера одним из самых заметных дипломатов в истории. По его словам, судьба политика, который в свое время получил Нобелевскую премию, связана с важнейшими событиями последних 100 лет.