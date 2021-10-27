В Совете судей предсказали массовое банкротство россиян

В настоящее время общая задолженность россиян по кредитам составляет около 24 трлн рублей. Ситуация грозит массовыми банкротствами заёмщиков и ростом социального напряжения. Об этом председатель Совета судей Виктор Момотов заявил в ходе заседании Клуба Замятнина. Текст его выступления опубликован на сайте организации.

По состоянию на 1 июля 2021 года общий размер долга физических лиц достиг астрономической цифры в 23,9 трлн рублей. С начала года показатель вырос на 2,3 трлн, а с 1 июля 2020 года − на 4,06 трлн рублей, — пояснил Момотов.

Он также отметил, что средний уровень закредитованность россиян вырос на 2% по сравнению с 2020 годом — с 47,1% до 49,1%. Этот показатель означает, что почти половину своего годового дохода средняя российская семья отдаёт на погашение кредитов. При этом глава Совета судей добавил, что россияне плохо справляются с этой задачей.

Ранее в Общероссийском народном фронте заявили, что с начала 2021 года уровень долговой нагрузки россиян вырос с 27% до 35%. В организации отметили, что граждане стали несколько лучше платить по кредитам, но в ряде регионов растёт размер микрозаймов.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) указали, что в среднем по стране на одного заёмщика приходится 2,1 кредита. Показатель долговой нагрузки продолжает расти, хотя темпы роста сильно замедлились, чему способствуют видоизменение программы льготного ипотечного кредитования, решения ЦБ о повышении надбавок к коэффициентам риска и рост ключевой ставки.