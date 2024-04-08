В Совете муфтиев России назвали причину агрессии Израиля в Газе Аббасов: действия Израиля в Газе обусловлены западным неоколониализмом

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Израиль перешел все красные линии, уничтожая жилые кварталы и гражданское население в Газе, заявил зампред Совета муфтиев России Рушан Аббасов на пресс-конференции в «России сегодня». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, причиной тому послужил западный неоколониализм.

Израиль перешел все красные линии, мыслимые и немыслимые, уничтожая жилые кварталы и гражданское население сектора Газы, разрушая мечети и церкви. И мы понимаем, почему это происходит, очевидно, что этот яд Запада, западного неоколониализма проник на землю Ближнего Востока, — заявил Аббасов.

Он отметил, что Запад посеял на Ближнем Востоке нацизм и бесчеловечную жестокость, которые «проросли над Палестиной и зашли кровавыми красками над Газой». По словам Аббасова, никто в мире не поддерживает агрессию Израиля — «сотни тысяч людей» выходят на акции протесты в США и Израиле.

Безусловно, нигде не поддерживается данная агрессия. Люди не могут смириться, что происходит. Не только мусульмане, но и христиане, и представители разных религий, в том числе иудаизма, — сказал он.

Аббасов добавил, что остановить геноцид и решить проблему палестинского народа можно учреждением Палестинского государства, наделить его правом строить государственность на «своей родной земле» со столицей в восточном Иерусалиме.

Ранее посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль сообщил, что мусульмане хотят немедленного прекращения огня в секторе Газа. По его словам, пострадавшим в регионе необходимо 500 конвоев гуманитарной помощи. Также, отметил он, необходимо перейти от теории к практике и приступить к процедуре признания Палестины.