В Совете Федерации предложили сажать на 10 лет за пытки над заключёнными

Новый законопроект, предусматривающий наказание сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и правоохранительных органов при выявлении пыток и издевательства над заключёнными, подготовила группа членов Совета Федерации. В нём говорится о том, что срок заключения для обвинённых в подобных преступлениях будет составлять до 10 лет тюремного заключения, рассказала «Коммерсанту» один из его авторов — сенатор Людмила Нарусова.

Законопроект, что называется, лежал под сукном, но последние события стали толчком, чтобы его приняли для рассмотрения, — заявила Нарусова.

В работе над документом также принимала участие уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Его особенностью стало то, что пытки стали впервые самостоятельным видом преступлений.

Законопроект будет вынесен на обсуждение в Совете Федерации 22 ноября на заседание рабочей группы, возглавляемой Нарусовой.

Ожидается, что в его рассмотрении примут участие глава ФСИН Александр Калашников, заместитель генерального прокурора РФ Николай Винниченко и омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова. Завершение работ над законопроектом возможно до конца 2021 года.

Ранее были опубликованы сведения о том, что в исправительных учреждениях Саратовской области совершалось насилие над заключенными, находившимися в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 регионального УФСИН. По версии следствия, в лечебном заведении несколько человек совершали «действия сексуального характера». На лица, обвинённые в преступлениях, заведены уголовные дела, а руководство учреждений уволено.

Заключённые, отбывающие наказание в колониях этого региона, препятствуютдеятельности комиссии ФСИН. Они устраивают провокации, нападения, хранят запрещённые предметы и вещества.