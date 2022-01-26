В Совете Федерации одобрили закон о пожизненном сроке для педофилов

Совет Федерации одобрил принятый Госдумой закон, который предусматривает пожизненное лишение свободы для лиц, совершивших насильственные действия в отношении несовершеннолетних. Данное наказание будет применяться как к рецидивистам, так и к тем, кто ранее к ответственности за такие преступление не привлекался, сообщает ТАСС.

Закон повышает возраст потерпевших. Если сейчас УК предусматривает пожизненный срок за сексуальное насилие в отношении лиц до 14 лет, то теперь — до 18 лет.

Лицам, ранее не привлекавшимся к ответственности за сексуальное насилие над несовершеннолетними, может быть назначено максимальное наказание, если жертвами преступления стали двое и более детей или же оно было сопряжено с другим тяжким или особо тяжким преступлением.