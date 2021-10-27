Патрушев призвал жёстко пресекать распространение экстремизма

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал жёстко пресекать распространение экстремистских идей среди молодёжи и принимать превентивные меры. По его словам, нужно воспитывать в подрастающем поколении неприятие различных форм антиобщественного поведения. Об этом пишет ТАСС.

Крайне важно жёстко пресекать распространение среди молодёжи экстремистских идей, принимать превентивные меры по их защите от деструктивного информационно-психологического воздействия, — сказал Патрушев.

По его словам, доля несовершеннолетних участников преступлений остаётся высокой, о чём свидетельствует статистика. Секретарь Совбеза отметил, что в Сети молодёжь активно втягивают в различные экстремистские сообщества.

Криминальная субкультура, пренебрежение к нормам общественной морали и нравственности, культивирование индивидуализма, чрезмерное потребление — всё это навязывается подростковой среде, — добавил Патрушев.

Он уточнил, что зачастую это приводит к хамскому поведению молодёжи, агрессии и безнравственности. По этой причине некоторые молодые люди устраивают различные антиобщественные акции, в том числе открывают стрельбу в образовательных учреждениях. В связи с этим секретарь Совбеза призвал руководителей регионов во взаимодействии с правоохранительными органами взять под личный контроль решение соответствующих задач.

Ранее в Новосибирске сотрудники правоохранительных органов задержали 14 сторонников запрещённого в РФ радикального движения АУЕ. Среди них есть несовершеннолетние.