https://static.news.ru/photo/153289ae-5972-11ea-be54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Экспертного совета по физической культуре и спорту комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Сараев положительно оценил идею ввести льготы для работодателей, которые оплачивают сотрудникам занятия физкультурой.

То, что через налоговые вычеты усиливается мотивация занятия физической культурой в отношении своих работников, это можно только поддерживать. Я даже не знаю, есть ли тут противники. Я ещё не видел оппонентов, которые были бы против, — заявил сенатор в беседе с «Москвой 24».

Сараев отметил, что налоговый вычет для организации является более целесообразным в данном случае, чем аналогичная льгота для отдельного сотрудника. По словам члена Совфеда, получить налоговый вычет для физического лица — это тяжёлая и затратная ситуация. Сенатор, однако, допустил, что конкретные детали этой инициативы могут поменяться во время рассмотрения Государственной думой РФ.

С предложением сократить налоговую нагрузку на оплачивающие занятия физической культурой компании ранее выступили депутаты Госдумы. Инициатива предполагает вычет в 30 тысяч рублей в год за одного сотрудника.

Как сообщал NEWS.ru, в ноябре 2019 года Минфин разработал и внёс в правительство законопроект о налоговом вычете на фитнес-услуги для физических лиц. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв допустил, что закон будет принят к лету 2020 года.