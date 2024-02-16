В соцсетях Юлии Навальной начали появляться комментарии с соболезнованиями

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Алексей Навальный обнимает свою жену Юлию перед выходом из зала суда

Пользователи Instagram (деятельность в РФ запрещена) оставляют комментарии с соболезнованиями под постами Юлии Навальной — супруги оппозиционного политика, умершего в исправительной колонии № 3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе. Сама Навальная сообщение о смерти мужа не комментировала.

«Плачем вместе с вами», «скажите, что это неправда», «новость, разбившая миллионы сердец», «сил вашей семье» — такие комментарии можно найти под последним семейным снимком в аккаунте Навальной. В последний раз супруга оппозиционера выходила на связь с аудиторией 15 февраля: она сделала репост записи о заочном аресте адвоката Ольги Михайловой, которая защищала политика.

Днем 16 февраля пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщила, что Навальный скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». В ведомстве отметили, что после прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. При этом Telegram-канал «112» со ссылкой на заключение судмедэкспертов сообщил, что у оппозиционера оторвался тромб. Утверждается, что прибывшие на место медики попытались реанимировать осужденного, но он скончался, не приходя в себя.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью оппозиционера Алексея Навального в колонии. По его словам, в этом вопросе не требуется особых поручений. Он также добавил, что российскому президенту Владимиру Путину доложили о случившемся.