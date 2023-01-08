Администрация Сочи предупредила о заморозках и гололедице

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Утром 8 января в Сочи ожидаются заморозки до минус двух градусов и появление на дорогах гололеда, сообщили в администрации города. При этом средняя температура января в Сочи с 1991-го по 2020-й составляла плюс 5,8 градуса.

В связи с резким похолоданием городские службы переведены в усиленный режим работы. Для устранения гололеда власти приготовили более 14,5 тыс. тонн реагентов.

Днем ранее в Красной Поляне выпало 20 мм осадков при среднем показателе для города 145 мм, а в Лазаревском районе Сочи — более 70 мм осадков. В результате в реках до критических отметок поднялся уровень воды.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что «оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье. Он был веден из-за аномально холодной погоды. Предупреждение будет действовать до 22:00 воскресенья, 8 января.

Также сообщалось, что в Москве два дня подряд фиксировалась самая холодная ночь с начала зимы. Так, к шести утра 7 января столбик термометра опустился до минус 23,4 градуса, а на некоторых метеостанциях — до минус 24,8 градуса.

Ранее «Атомфлот» опубликовал кадры северного сияния над островом Белый в Карском море. Природное явление было замечено во время проводки теплохода «Сабетта» атомным ледоколом «Вайгач». На опубликованных снимках видно темное небо с переливающимся зеленым оттенком.