В Сочи сообщили о загрязнении нефтепродуктами реки Ира

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В Сочи полицией и прокуратурой проводится проверка по факту загрязнения реки Ира в Лазаревском районе нефтепродуктами.

Об этом сообщает «Интерфакс-Юг», ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. По его данным, зарегистрирован факт сообщения о загрязнении.

Проводится проверка, — сказали в пресс-службе.

В прокуратуре Краснодарского края факт загрязнения реки подтвердили. По её данным, грязная вода стекала со станции техобслуживания.

Действительно, в реку попало небольшое количество горюче-смазочных материалов. В настоящее время проводятся мероприятия по очистке реки, — рассказали в прокуратуре.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в акватории Калининградского залива в районе плавдока в Балтийске 11 июня были обнаружены пятна нефтяных продуктов. Об этом сообщили представители администрации городского округа.