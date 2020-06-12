В Сочи сообщили о загрязнении нефтепродуктами реки Ира

В Сочи полицией и прокуратурой проводится проверка по факту загрязнения реки Ира в Лазаревском районе нефтепродуктами.
Об этом
Проводится проверка, — сказали в пресс-службе.
В прокуратуре Краснодарского края факт загрязнения реки подтвердили. По её данным, грязная вода стекала со станции техобслуживания.
Действительно, в реку попало небольшое количество горюче-смазочных материалов. В настоящее время проводятся мероприятия по очистке реки, — рассказали в прокуратуре.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в акватории Калининградского залива в районе плавдока в Балтийске 11 июня были обнаружены пятна нефтяных продуктов. Об этом сообщили представители администрации городского округа.
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