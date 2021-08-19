В Сочи объявили штормовое предупреждение

В Сочи объявлено штормовое предупреждение. Уточняется, что возможны смерчи, а также подъём уровня воды в реках. Не исключена угроза затопления. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По прогнозам метеорологов, в течение суток 20 августа, а также ночью и утром 21 августа на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 15–20 м/с, — говорится в сообщении.

Помимо этого, возможен серьёзный подъём уровня воды в реках. Как уточняет пресс-служба, местами до «неблагоприятных» отметок. Кроме того, на участке Магри — Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем.

Жителям города и туристам рекомендуют отказаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под шаткими конструкциями и деревьями, а также принять все необходимые меры безопасности. В случае возникновения ЧП необходимо звонить в службу спасения.

Ранее в Сочи непогода стала причиной обвала нескольких деревьев. Порывы ветра достигали 24 м/с.