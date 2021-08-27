В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за сильной жары

Власти Сочи объявили экстренное предупреждение в связи с жаркой погодой. Оно будет действовать 28 и 29 августа. Об этом сообщается на сайте администрации курорта.

В мэрии отметили, что, согласно прогнозам синоптиков, в отдельных районах температура воздуха будет достигать 36-37 градусов. Жителям и гостям города рекомендуется принять необходимые меры предосторожности и по возможности ограничить пребывание на улице в период с 12 до 18 часов.

Людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, сочинские власти посоветовали чаще принимать водные процедуры, при выходе на улицу надевать головные уборы, всегда иметь при себе медикаменты и воду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в последние дни лета в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи и Туапсе будет особенно жарко из-за поступающего из Средиземноморья и Южной Европы горячего воздуха. По его словам, морская вода на этих курортах прогреется до +27 градусов.