В Сочи начались переговоры Путина с Пашиняном

В Сочи стартовали отдельные переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. К беседе в таком формате Путин приступил после завершения трёхсторонней встречи с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, передаёт РИА Новости.

Да, — ответил Песков на вопрос, началась ли встреча Путина и Пашиняна.

Переговоры лидеров трёх стран продлились около трёх часов. Стороны обсудили дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в Карабахе. Саммит был приурочен к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Карабахе и проходил по инициативе российской стороны.

Как сообщалось ранее, в ходе переговоров Ильхам Алиев заявил, что Баку готов немедленно начать процесс делимитации границ с Арменией. По его словам, Азербайджан одобряет поддержку, в том числе консультативную, со стороны РФ в этом вопросе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые cтали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам cреди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но уcпешным оказалось трёхстороннее cоглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.