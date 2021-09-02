В Сочи арестовали прикрученного к машине скотчем блогера

Катавшийся на высокой скорости привязанным к машине скотчем блогер арестован судом Сочи на пять суток. Также ему выписан административный штраф. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Также молодому человеку выписан административный штраф.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором было показано, как человека привязывают скотчем к автомобилю Chevrolet Camaro, после чего авто отправляется в поездку со скоростью более 10 километров в час.

Кроме того, сообщалось, что полиция Сочи начала проверять информацию о привязанном к машине блогере.