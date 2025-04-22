Названа категория россиян, которые получат пенсию за май досрочно Соцфонд: получающим пенсию с 1 по 5 мая выплаты придут досрочно, 30 апреля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россиянам, получающим пенсию с 1 по 5 мая, выплаты за май придут досрочно, 30 апреля, сообщила пресс-служба Социального фонда РФ в своем Telegram-канале. При этом с 6 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику.

До 30 апреля досрочно получат выплату за май пенсионеры, которым обычно пенсия приходит через банк с 1-го по 5-е число, — говорится в сообщении.

В Соцфонде отметили, что досрочные выплаты коснутся всех видов пенсий. При этом те, кому деньги приходят через «Почту России», средства за май получат в привычные даты.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что средняя социальная пенсия россиян после индексаций составляет чуть более 15 тысяч рублей. Она напомнила, что в 2025 году по поручению президента России Владимира Путина было проведено две индексации, а следующая планируется 1 октября.

Бессараб добавила, что средняя пенсия по старости для неработающих граждан составляет порядка 24 тысяч рублей. Кроме того, она уточнила, что средняя военная пенсия равняется 42 тысячам рублей.

До этого депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что размер пенсии в РФ должен быть не ниже стоимости потребительской корзины. Он добавил, что индексация выплаты дважды в год слабо повысит доходы российских пенсионеров.