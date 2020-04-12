В Смоленской области COVID-19 заподозрили у 86 человек из дома престарелых

https://static.news.ru/photo/29664ca4-7cda-11ea-884d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Под подозрением на коронавирус находятся 86 человек из числа проживающих и работающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Вяземском районе Смоленской области.

Тестирование на коронавирус прошли 306 человек — как проживающие в доме-интернате, так и персонал. Положительный результат зафиксирован у одного человека. Под подозрением на вирус — 86 человек, — говорится в сообщении на сайте администрации региона.

Уточняется, что некоторые работники интерната находятся в режиме самоизоляции на дому. Персонал организаций, с которым сотрудничал дом престарелых, будет придерживаться режима самоизоляции, также у него будут взяты анализы на COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что в Коми в ближайшее время на карантин закроют Усинскую центральную районную больницу из-за врача, заразившегося коронавирусом. Медик 30 марта вернулся в Усинск из Санкт-Петербурга, где был в командировке, и сразу приступил к работе. В настоящее время пытаются установить всех пациентов и коллег, с которыми он контактировал. По информации источника Readovka, это будет уже шестая больница в республике, которую закрывают из-за сотрудника.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,78 млн человек, погибли свыше 108,8 тысячи, выздоровели 405,9 тысячи.

В России на 12 апреля зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.