Потерявшуюся в Смоленской области девочку нашли

Годовалую девочку, пропавшую 17 августа, нашли в Темкинском районе Смоленской области, она жива. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Сегодня днём девочка обнаружена поисковиками в лесном массиве на расстоянии около 4 км от места жительства семьи. Девочка находилась в сознании и сама отозвалась на голос. На теле ребёнка имеются следы от укусов насекомых. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь, — сообщили в ведомстве.

Девочка ушла из дома утром 17 августа и не вернулась. Её искали сотрудники СК России, УМВД России по Смоленской области, ГУ МСЧ России по области, военнослужащие ВС МО РФ, добровольцы поисково-спасательных отрядов «Сальвар», «Лиза Алерт» и местные жители.

Ранее сообщалось, что трёх пропавших мальчиков обнаружили в Коми. Их начали искать около 19:00 8 августа, а в 05:00 9 августа обнаружили в семи километрах от села. Помощь медиков детям не понадобилась.