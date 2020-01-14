Расследованием стрельбы на Лубянке займётся генерал-майор юстиции Улади Уладиев, который ранее занимался преступлениями националиста Тесака и вёл дело о гибели детей на Сямозере. Об этом
С 12 декабря Уладиев работает следователем по особо важным делам при председателе Следственного комитета. Для него это первое дело в новом звании.
Главному следователю предстоит выяснить не только мотивы стрелка, но также и найти того, кто убил одного из сотрудников ФСБ. Издание отмечает, что согласно собранным видеоматериалам, один из погибших получил ранение уже после того, как нападавший был убит.
Как писал NEWS.ru, 39-летний индивидуальный предприниматель из Подольска Евгений Манюров, устроил стрельбу возле штаб-квартиры ФСБ на Лубянке 19 декабря. В качестве оружия он использовал охотничий карабин. Прежде чем стрелка ликвидировали, он успел убить одного силовика и ранить ещё пятерых.
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