В Следкоме рассказали о самых частых травмах при катании на «ватрушках» СК: при катании на тюбинге можно получить сотрясение мозга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При катании на тюбинге можно получить травмы верхних конечностей и шейные миозиты, а также сотрясение мозга, пишет «МК в Питере» со ссылкой на СК. По словам сотрудников Следкома, неудачный спуск на «ватрушке» может также привести к переломам конечностей и костей таза, которые потребуют оперативного лечения.

Когда человек теряет ориентир, у него нарушается координация и возникают высокоамплитудные движения в суставах. Отсюда травмы верхних конечностей и шейные миозиты, когда происходит резкий рывок головы, кроме того, можно получить перелом позвоночника. Еще варианты травм — это сотрясение мозга, переломы конечностей, перелом костей таза, — рассказали в ведомстве.

По словам специалистов, «ватрушки» во время спуска могут очень быстро развить большую скорость и закрутиться вокруг своей оси, а спрыгнуть с них в движении невозможно. Помимо этого, у них нет тормозных устройств и они абсолютно неуправляемы.

Двое шестилетних детей ранее попали в больницы Санкт-Петербурга после катания на тюбинге. Оба инцидента произошли 3 декабря в разное время. Первому ребенку диагностировали травму ноги, второму — травму головы.