В Следкоме назвали число погибших в Донбассе мирных жителей

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что в результате обстрелов украинскими военнослужащими юго-востока Украины с 2014 года пострадали более 5,5 тыс мирных жителей, погибло 2,6 тысяч человек. За годы конфликта было возбуждено 467 уголовных дел в связи с обстрелами, пишет ТАСС.

Следствием установлено, что с апреля 2014 года украинская сторона, обстреливая населённые пункты двух самопровозглашённых республик, осуществляет применение тактических ракетных комплексов «Точка-У», систем залпового огня «Град» и «Ураган», авиационных неуправляемых ракет, других видов тяжёлого наступательного вооружения неизбирательного действия, имеющего высокие поражающие свойства, а также стрелкового огнестрельного оружия, — сообщила Петренко.

По словам представителя СК, в результате боевых действий было уничтожено или частично разрушено свыше 2 200 объектов гражданской инфраструктуры. В числе раненых — не менее 5 500 мирных жителей. Погибло более 2 600 гражданских лиц.

Всего за восемь лет с момента начала гражданского конфликта, Следкомом России возбуждено 467 уголовных дел в связи с обстрелами. Однако их фигурантами являются военные и политические руководители Украины, а также члены радикальных нацобъединений «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремисткой, деятельность запрещена), «Добровольческий украинский корпус», батальона «Азов».

Заочно к ответственности привлечены 103 человека, в числе вошли бывший глава МВД Украины Аваков, экс-губернатор Днепропетровской области Украины Коломойский, а также командиры бригад и военнослужащие ВСУ, совершавшие обстрелы мирного населения. В ходе расследования следствием были допрошены более 146 тыс человек. В числе потерпевших — более 22 тыс человек, из них 2,4 тыс детей.

Кроме прочего, как отметила Петренко, среди преступлений представителей Украины значатся убийства российских журналистов, правозащитника Андрея Миронова и гражданина Италии Андреа Роккелли.

Так, зафиксированы факты похищения российских граждан на территории Украины участниками преступного сообщества, где не обошлось и без сотрудников СБУ. Их цель - последующий обмен людей на украинских военнослужащих, причинение увечий пленным, жёстокое обращение, пытки, истязание мирных жителей юго-востока Украины, - сказала представитель СК.

Кроме того, зафиксирован 21 случай нападения на российские дипучреждения в Киеве, Харькове, Львове. Установлены 25 причастных к нападениям, среди которых экс-депутаты Верховной Рады Украины.

Ранее стало известно, что Киев не будет вести прямой диалог с Донбассом на переговорах советников «нормандской четвёрки» (Германия, Украина, Россия, Франция), заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Россия будет настаивать на диалоге и вновь получит отказ.