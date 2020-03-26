Рабочая группа по противодействию распространению недостоверной информации о коронавирусе создана в СКР по распоряжению главы ведомства Александра Бастрыкина.
Она будет заниматься выявлением заведомо ложных и непроверенных публикаций, в том числе в Интернете и мессенджерах, о количестве заболевших COVID-19, а также иных сообщений, способствующих панике.
Фактам распространения таких сведений будет даваться уголовно-правовая оценка в соответствии с действующим законодательством,
Ранее NEWS.ru писал, что в России может быть введена уголовная ответственность за фейки о коронавирусе. Сейчас законодательство по требованию прокуратуры предусматривает блокировку недостоверных новостей, а также административные штрафы до 1,5 млн рублей.
Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.
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