В СКР начали первую проверку из-за отказа участвовать в боевых действиях Адвокат Чиков рассказал, что СКР начал первую проверку из-за отказа участвовать в боевых действиях

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета начали проводить первую проверку по новой статье Уголовного кодекса РФ об отказе от участия в боевых действиях, сообщил адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале. Он рассказал, что эта статья была введена в УК только 22 сентября этого года. По словам юриста, проверку следственные органы инициировали в отношении двух евангелистов из Краснодарского края. Они, заметил Чиков, являются прихожанами Церкви Святой Троицы христиан веры Евангельской.

Сергея Тарасова и Максима Дроздова призвали по мобилизации из станицы Каневская. Они больше месяца находятся в воинской части в Буденновске. Написали рапорты на имя командира части об отказе от участия в боевых действиях по религиозным соображениям. Их опрашивала военная комендатура, военная полиция, военная гарнизонная прокуратура, — подчеркнул юрист.

Чиков уточнил, что проверка проводится по новой части 2.1 статьи 332 Уголовного кодекса («Неисполнение приказа начальника в условиях вооруженного конфликта, а равно отказ от участия в боевых действиях»). Защитником двух евангелистов стал адвокат Андрей Сабинин, заметил юрист.

Ранее Чиков в своем Telegram-канале заявил, что в Санкт-Петербурге уже начали разносить повестки срочникам. По его словам, военкоматы подключают коммунальные службы и управляющие компании для вручения повесток «для уточнения документов воинского учета».

Также он напомнил, что осенний призыв в этом году стартует 1 ноября.