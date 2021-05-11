В СК заявили о неадекватности казанского стрелка

https://static.news.ru/photo/d491a55a-b326-11eb-8989-96000091f725_660.jpg Фото: sledcom.ru

Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской гимназии, находится в неадекватном состоянии. Это препятствует следственным действиям, передаёт ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета (СК) Светлану Петренко.

Она связала это с выявленным у молодого человека заболеванием, нарушающим мозговую активность.

Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним, — сказала Петренко.

Ранее в СК сообщили, что Галявиев неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. В 2020 году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Тем не менее, по данным ведомства, на учёте у психиатра и нарколога юноша не состоял.

По словам Петренко, некоторое время назад близкие начали отмечать агрессивность и вспыльчивость в поведении Галявиева. Родственники рассказали, что проблемы у молодого человека усугубились прошлым летом — именно тогда он перестал с ними общаться.

На допросе он сам заявил: «Летом у меня начал пробуждаться монстр. Я всех начал ненавидеть!» Для определения его здоровья в рамках уголовного дела будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Вместе с тем проблемы со здоровьем не помешали медкомиссии в военкомате признать его ограниченно годным к службе, а медикам — выдать разрешение на ношение оружия.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Ему грозит пожизненное заключение.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура, в Казани прошли похороны погибших.