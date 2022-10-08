Установлен собственник взорвавшегося на Крымском мосту грузовика

Фото: Стрингер/ТАСС

Следствие установило личность владельца грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. По информации следователей, владелец машины — житель Краснодарского края. Оперативники начали проверку места его жительства. Специалисты также изучают маршрут передвижения машины.

В рамках расследования следователи СК установили данные грузового автомобиля и его собственника — это житель Краснодарского края. По месту его жительства начаты следственные действия, — отметили в СК.

Накануне Telegram-канал Mash писал, что владельцем грузовика является Борис Юсубов из Краснодара. По словам родственников, он продал автомобиль, однако новый собственник не переоформил его на свое имя.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета. Позднее в Сети появилось фото взорванного грузовика.

Об инциденте уже высказался советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он назвал произошедшее «началом» и охарактеризовал транспортный объект как «незаконный». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, высказала мнение, что реакция властей Украины на разрушение крымской инфраструктуры говорит о террористической сущности Киева.