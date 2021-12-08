В СК сообщили о расследовании дела о поставке бракованных рубашек для МВД

Главное следственное управление СКР расследует поставку в 2017 году более 350 тысяч бракованных рубашек для нужд МВД. Следствие полагает, что нити рубашек были гнилыми, из-за чего они быстро изнашивались. Ущерб по уголовному делу превышает 270 млн рублей. Защита главы компании-поставщика полагает, что речь идёт о споре хозяйствующих субъектов, искусственно переведённом в уголовную плоскость, пишет «Коммерсант».

В 2017 году компания «БМФ», возглавляемая Борисом Ляшуком, выиграла электронные торги на поставку блузок, платьев, рубашек и другого имущества для сотрудников МВД. Исполнитель должен был изготовить и поставить министерству более 350,6 тысяч рубашек. По мнению следствия, Ляшук начал экономить на производстве одежды, используя некачественные и более дешёвые материалы. Ущерб по делу, согласно фабуле обвинения, был причинён не только МВД, но и Российской Федерации, так как контракт был заключён в рамках гособоронзаказа. Ляшуку предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), он арестован Басманным райсудом до 26 декабря.

Согласно данным доследственной проверки, бенефициаром компании—поставщика является бизнесмен Дмитрий Атрощенко, который также является фигурантом другого громкого уголовного дела о махинациях с поставками сухпайков для Минобороны. Как отмечает защита Бориса Ляшука, следствие уже предлагало их клиенту дать показания в отношении его бизнес-партнёров, которые проходят по «пайковому делу», однако тот отказался. Сам бизнесмен вину не признаёт, а его защита считает, что СКР необоснованно вмешался в спор двух хозяйствующих субъектов, который можно было решить в суде.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Игоря Фролова. Его подозревают в хищении пяти млн рублей из бюджета города. Деньги выделялись на содержание и уборку автомобильных дорог. Вместе с ним задержаны ещё два человека.