В СК РФ собрали доказательства планов нацистов истребить советский народ Бастрыкин: в СК собрали доказательства планов фашистов устроить геноцид в СССР

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Следователи собрали доказательства планов нацистской Германии истребить советский народ в период Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости глава СК РФ Александр Бастрыкин. По его словам, к такому выводу позволил прийти анализ имеющихся материалов.

В имеющихся материалах, вещественных доказательствах достаточно данных, указывающих на признаки этого преступления, — обратил внимание Бастрыкин.

Глава Следственного комитета назвал полученную информацию вопиющей. В качестве примеров он привел убийство в 1941 году в более 500 пациенток Лотошинской областной психиатрической больницы и массовый расстрел жителей деревни Хацунь в Брянской области.

Ранее кандидат педагогических наук, заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин указал, что потерпевшая во Второй мировой войне поражение Германия прежде признавала преступления нацизма. Однако в нынешних условиях она перестала бояться Россию и открыто показала свое истинное отношение к событиям того времени, уточнил он. В Берлине не чувствуют вины за содеянное и современные немцы не склонны осуждать действия своих предков, заключил эксперт.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что власти Германии отказываются признавать актами геноцида преступления против человечности, совершенные нацистами на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. В частности, речь шла о блокаде Ленинграда.