В СК рассказали об ответственности очевидцев происшествий на воде СК: очевидцы происшествий на воде могут стать фигурантами уголовных дел

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люди, ставшие очевидцами происшествий на воде, могут стать фигурантами уголовного дела, сообщили «МК в Красноярске» представители ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Такая ситуация может произойти, если свидетель трагедии был способен оказать помощь, но не стал этого делать.

Фигурантом дела может стать очевидец, если будет установлено, что он имел реальную возможность помочь, зная, что человек не умеет плавать и тонет, но помогать не стал и никому не сообщил, — уточнили ведомстве.

Следователи добавили, что по факту произошедшего могут возбудить дело по статье о причинении смерти по неосторожности или об убийстве.

Ранее 46-летний житель Петербурга утонул после того, как решил поплавать в запрещенном для купания озере Плетнево в районе железнодорожной станции Яппиля в Выборгском районе города.

Посетители пляжа в Подмосковье прежде купались в водоеме более четырех часов рядом с трупом в мешке. После обнаружения тела очевидцы обратились к правоохранителям, которые оперативно выехали на место происшествия.