СК проверит информацию о поборах камчатских спасателей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты рассмотрения обращения родственников сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС. В приёмную председателя СК в соцсети «ВКонтакте» поступило обращение, что спасателей заставляют делиться зарплатами, говорится на сайте СК России.

В своём обращении родственники ряда сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС России сообщили, что руководство центра настойчиво предлагает младшим по званию сотрудникам передавать лицам из числа руководства часть денежного довольствия и других выплат, — говорится в сообщении.

Ранее экс-депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин заявил о произволе при выплате зарплат бюджетникам в регионах России, что заставляет их уходить в частную сферу. По его словам, правительство проигнорировало поручение президента вернуться к чётким правилам по заработной плате.

Говоря о проблемах в оплате труда, экс-депутат привёл в пример Астрахань, где из-за тяжёлых условий не хватает трети сотрудников скорой помощи. Как он заявил, в отсутствие единых стандартов начальники «начали выписывать себе совершенно сокрушительные премии, а также создавать себе ближний круг, которому также начали выписывать премии».