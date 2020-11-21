В СК призвали дать отпор героизации нацизма

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Героизации и реабилитации нацизма следует давать отпор, в том числе уголовно-правовыми средствами, заявил заместитель председателя Следственного комитета Александр Фёдоров на форуме «Уроки Нюрнберга», приуроченном к 75-летию начала Нюрнбергского процесса.

В мире ещё имеют место многочисленные факты реабилитации и героизации нацизма <...> Указанная противоправная деятельность требует своевременного отпора, в том числе уголовно-правовыми средствами, — полчеркнул он.

По его словам, важно расследовать уголовные дела об отрицании фактов, которые были установлены в ходе Нюрнбергского процесса и об одобрении преступлений, установленных международным трибуналом. Кроме того, необходимо противодействовать распространению «заведомо ложных сведений» о действиях Советского Союза во времена Второй мировой войны, передаёт РИА Новости.

Нюрнбергский процесс стартовал ровно 75 лет назад — 20 ноября 1945 года в одноимённом городе Германии. Завершился 1 октября 1946 года. На скамье подсудимых оказались 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство Третьего рейха. Все 403 слушания проходили в закрытом режиме. Их широко освещала мировая пресса, радиостанции вели прямой эфир. 12 фигурантов приговорили к смертной казни через повешение. Остальным назначили длительные или пожизненные сроки в местах лишения свободы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что генпрокурор РФ Игорь Краснов выступил с предложением закрепить в законе понятие геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны, который выразился в массовых преступлениях нацистов против мирных жителей.