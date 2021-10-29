Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию мигрантов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил провести кодификацию миграционного законодательства и ввести обязательную геномную регистрацию всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов. По его словам, это позволит снизить число преступлений, совершаемых мигрантами, пишет «Интерфакс».
Глава СК
Такие меры серьёзным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам — более успешно раскрывать совершённые ими преступления, — объяснил председатель СК.
Он отметил, что за январь — июнь 2020 года в России было расследовано более 17 тысяч преступлений, совершённых иностранцами, а за первое полугодие 2021 года — почти 19 тысяч. По словам Бастрыкина, нынешний рост противоправных деяний трудовых мигрантов связан с ненадлежащей организацией социально-бытовых условий их проживания, а также с отсутствием должной профилактики правонарушений среди прибывающих в страну.
Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв предложил посылать гастарбайтеров в Сибирь и на Дальний Восток, а мигрантов-преступников рекомендовал наказывать строже, чем граждан России. По словам Журавлёва, бесконтрольный завоз в страну миллионов гастарбайтеров, в котором заинтересованы прежде всего коррумпированные чиновники и олигархические структуры, привёл к тому, что в Россию под видом рабочей силы приехала масса криминальных элементов. По его мнению, для профилактики преступлений надо активнее приглашать в Россию русских и русскоязычных работников и целенаправленно заниматься их репатриацией.