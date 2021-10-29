Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию мигрантов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил провести кодификацию миграционного законодательства и ввести обязательную геномную регистрацию всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов. По его словам, это позволит снизить число преступлений, совершаемых мигрантами, пишет «Интерфакс».

Глава СК напомнил , что сейчас миграцию регулируют сотни нормативных актов, создавая довольно запутанную нормативную базу. В связи с этим необходимо кодифицировать миграционное законодательство, прописав в новом нормативном акте все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев и выдачей квот на трудовую деятельность, и ввести обязательную геномную регистрацию всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию из стран ближнего зарубежья. В законе также должен быть прописан порядок взаимодействия правоохранительных органов с пограничниками.

Такие меры серьёзным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам — более успешно раскрывать совершённые ими преступления, — объяснил председатель СК.

Он отметил, что за январь — июнь 2020 года в России было расследовано более 17 тысяч преступлений, совершённых иностранцами, а за первое полугодие 2021 года — почти 19 тысяч. По словам Бастрыкина, нынешний рост противоправных деяний трудовых мигрантов связан с ненадлежащей организацией социально-бытовых условий их проживания, а также с отсутствием должной профилактики правонарушений среди прибывающих в страну.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв предложил посылать гастарбайтеров в Сибирь и на Дальний Восток, а мигрантов-преступников рекомендовал наказывать строже, чем граждан России. По словам Журавлёва, бесконтрольный завоз в страну миллионов гастарбайтеров, в котором заинтересованы прежде всего коррумпированные чиновники и олигархические структуры, привёл к тому, что в Россию под видом рабочей силы приехала масса криминальных элементов. По его мнению, для профилактики преступлений надо активнее приглашать в Россию русских и русскоязычных работников и целенаправленно заниматься их репатриацией.