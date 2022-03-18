В СИЗО умер сочинец, застреливший двух судебных приставов

Вартан Кочьян, предположительно, расстрелявший двух судебных приставов в Сочи, скончался в СИЗО. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Александр Бурнаев, добавив, что пока не установлено, от чего умер подозреваемый. Его слова подтвердили в СК России, уточнив, что по факту смерти 61-летнего мужчины территориальным следственным отделом СКР проводится доследственная проверка.

Я точно знаю, что у мужчины было серьёзное заболевание сердца. Готовились документы для проведения операции на сердце. Последние десять дней он себя очень плохо чувствовал, — заявил Бурнаев.

9 июня 2021 года сотрудники ФССП прибыли с техникой для сноса принадлежащего Кочьяну дома. Тот считал решение о сносе постройки незаконным. По его словам, в ней долгие годы жила вся его семья. Официально оформить собственность на землю у него не получалось из-за смены власти. Кочьян застрелил приставов из ружья.

В свою очередь в администрации Сочи заявили, что здание изначально подлежало сносу, так как летом 2019 года там произошёл пожар, в результате которого погибли 11 человек. Суд признал, что постройка была возведена самовольно.

Как сообщалось ранее, Кочьян поджидал приставов с ночи. После инцидента он сам сдался полиции.